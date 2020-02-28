Как пишет издание The Information со ссылкой на источник, знакомый с планами Apple, компания из Купертино намерена выпустить клавиатуру для iPad со встроенным трекпадом.

По данным The Information, Apple экспериментирует с трекпадами для iPad в течение нескольких лет. Некоторые из прототипов получили ёмкостные клавиши, хотя неизвестно, что будет в конечном продукте. Источник сообщают, что клавиатура будет изготовлена из таких же материалов, что используются в нынешнем Apple Smart Keyboard Folio для iPad Pro.

В прошлом году компания уже внедрила поддержку мыши и курсора в iPad, а новая клавиатура расширит функциональность iPad и сделает его более полноценной заменой ноутбука. Если Apple решит использовать полноценную сенсорную панель, то компании потребуется модифицировать iPadOS для поддержки этой функции.

Скорее всего, клавиатуру представят вместе с новым поколением iPad Pro, это может случиться уже в конце марта. Сейчас Apple готовит клавиатуру к массовому производству, подрядчиком станет крупнейший сборщик iPhone, тайваньская Foxconn, отмечает издание.