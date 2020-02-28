Федеральная комиссия по связи США одобрила новые беспроводные наушники Apple. Модели присвоен номер A2015 и если судить по надписи «Power Beats Wireless», которая найдена в документе, речь идет об Powerbeats4.

Схематическое изображение из документа раскрывает дизайн новых наушников, который практически повторяет таковой у предыдущей модели. Ожидается, что Powerbeats4 получат чип Apple H1 и поддержку голосовых команд Siri.

Первые упоминания о Powerbeats 4 были найдены несколько месяцев назад, сначала в коде iOS 13.3, а потом в коде iOS 13.3.1.

Предположительно, цена Powerbeats4 будет аналогична цене Powerbeats3 — $199. Одобрение Федеральной комиссии по связи означает, что новинка может быть представлена в ближайшее время. Например, на презентации Apple в конце марта.