Тим Кук объявил о возобновлении производства продукции Apple на китайских фабриках. Об этом исполнительный директор Apple сообщил в интервью каналу Fox Business.

«Кажется, что Китай берет коронавирус под контроль. Я имею в виду, что если посмотреть на цифры, то они с каждым днем уменьшаются. Поэтому я сохраняю оптимизм», – сказал Тим Кук.

Разумеется, коронавирус довольно чувствительно повлиял на Apple, так как именно в Китае компания собирает львиную долю своих устройств. Эпидемия может привести к разрыву цепочек поставок. Кроме того, не стоит забывать, что Китай – один из ключевых рынков для американского техногиганта.

Предположительно, заявление Кука о возобновлении производства призвано заверить инвесторов в прочной основе бизнеса компании, поскольку акции Apple и других компаний в последние дни упали на фоне продолжающихся опасений из-за коронавируса.