Несмотря на постепенное восстановление работы заводом Foxconn, в связи c распространением коронавируса была вынуждена прекратить работу фабрика LG Innotek, поставляющая модули камер для гаджетов компании.

По данным Reuters, такое решение руководство приняло сразу, как только узнало про первого заразившегося сотрудника завода в городе Куми. Он находится недалеко от города Тэгу, где сейчас наибольшее число больных в Южной Корее. В компании сообщили, что на заводе проведут химическую обработку для обеззараживания помещений. Сроки возобновления производства не указаны.

Практически одновременно с LG о временной остановке работы из-за карантина сообщили и представители одного из заводов Samsung, который также расположен в городе Куми. После химической обработки, которую проводят сегодня, завод должен вернуться к работе уже во вторник.

Завод LG Innotek очень важен для Apple поскольку именно на нем производят камеры, и его закрытие чревато серьезными последствиями. Скорее всего этот же завод будет поставлять модули камер для будущего iPhone 12, который, как ожидается, будет представлен этой осенью. Если закрытие LG Innotek продлится всего несколько дней, маловероятно, что это окажет серьезное влияние на производство iPhone. Однако не исключено, что ситуация может повернуться в худшую сторону.

По словам аналитика Минг-Чи Куо, Apple не удастся значительно восстановить уровень производства iPhone до второго квартала 2020 года. Ранее эксперт утверждал, что рабочая сила на заводы поставщиков компании возвращается слишком медленно.

Так, поставки линз для камер iPhone от поставщика Genius Electronic Optical заметно снизились за последний месяц. Куо предполагает, что запасов осталось примерно на месяц, а полное восстановление производства произойдёт не раньше мая.