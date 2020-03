Как сообщает The Verge, Apple признала факт замедления работы старых iPhone и дала предварительное согласие на выплату штрафа — это разрешит десятки коллективных исков, которые были поданы в 2017‑2018 годах.

Каждый пострадавший американский владелец iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus и SE под управлением iOS 10.2.1 и более поздних версий или iPhone 7 и 7 Plus под управлением iOS 11.2 и более поздних версий может рассчитывать на 25 долларов выплаты.

Эта сумма может быть несколько уменьшена или увеличена в зависимости от того, какому количеству людей придется платить компенсацию, но общая сумма не должна быть меньше $310 млн. и выше $500 млн.

В соглашении отмечено, что Apple не признаёт факта правонарушения, утверждая, что согласилась на урегулирование только для того, чтобы «избежать бремени и издержек судебного разбирательства».

Коллективный иск к Apple подан в декабре 2017 года: тогда выяснилось, что Apple ограничивает максимальную производительность некоторых старых моделей со старыми аккумуляторами. Таким образом компания пыталась предотвратить серьёзные перебои в работе и оградить устройства от случайных отключений, однако её ошибка была в том, что она умолчала о своих действиях.