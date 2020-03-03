В начале октября Лиза и Джейкоб Тройер вместе с их дочерью Софи поехали в Disney World во Флориду, чтобы осуществить давнюю мечту девочки. Они пробыли там неделю, но в последний вечер с Лизой произошла неприятность: её iPhone 11, который купили накануне поездки, выпал из сумки и упал в озеро «Лагуна семи морей».

Лиза сообщила сотрудникам парка о происшествии, хотя и не надеялась, что смартфон будет работать после «купания» — производитель заявляет о сохранении работоспособности своих устройств при погружении в воду не более, чем на 30 минут. По возвращению из Флориды был куплен новый телефон.

Спустя почти два месяца специальная команда аквалангистов, которая периодически достаёт с дна озера потерянные вещи, обнаружила смартфон Лизы. Телефон отправили по почте. Каково же было удивление женщины, которая обнаружила, что смартфон находится в рабочем состоянии. Все данные на нем сохранились, при этом смартфон был защищен только тонким силиконовым чехлом, в котором остались водоросли и песок.

Лиза написала письмо генеральному директору Apple Тиму Куку и рассказала ему о случившемся. Он поблагодарил ее за то, что она поделилась историей.