В последние годы Apple начала предпринимать попытки сократить свою зависимость от Китая и стала искать пути для переноса производственных линий в другие соседние регионы. Но на деле это оказалось не так-то просто.

Изначально в планы компании входило открытие производственной линии iPhone во Вьетнаме, но от этой затеи пришлось отказаться, так как она оказалась слишком сложной для реализации.

После этого выбор пал на Индию, как на площадку для запуска производства iPhone 11. Это было бы значительным изменением в политике Apple, так как в таком случае флагман iPhone впервые бы производился за пределами Китая.

Однако и от этой идеи пришлось отказаться и остановить все работы непосредственно перед открытием производственной линии в Индии. Основной причиной является недостаток квалифицированной рабочей силы и надёжной инфраструктуры. Поэтому вероятность того, что Apple перенесёт производство гаджетов за пределы Китая, охваченного коронавирусом, стремится к нулю.

Apple производит некоторые свои смартфоны в Индии, в том числе iPhone XR, но ограничивается небольшими партиями. В основном все смартфоны, выпускаемые в Индии, продаются внутри страны.