Apple подвела итоги конкурса фотографий, снятых на iPhone в ночном режиме. Снимки опубликованы на сайте Apple, а также в официальном аккаунте в Instagram.

Конкурс стартовал в начале января — для участия в нём было необходимо прислать свои снимки на почту компании или же опубликовать их в соцсетях с тегом #NightmodeChallenge.

Среди шести победителей – три фотографа из России. Жюри конкурса высоко оценило работы Константина Чалабова, Андрея Мануилова и Рустама Шагиморданова. Кроме того, в состав победителей вошли работы фотографов из Испании, Индии и Китая.

Фотографии выбирала специальная комиссия, состоявшая из 10 человек. Среди них фотографы из разных стран и сотрудники Apple, в том числе Фил Шиллер, старший вице-президент по маркетингу Apple.

Фотографии победителей будут выставлены в галерее на сайте apple.com и на странице Apple в Instagram, а также появятся на билбордах в разных странах.