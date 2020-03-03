Facebook полностью переделал приложение Messenger для платформы iOS. С прошлого года сотрудники компании работали над полным изменение кода приложения, это было сделано в рамках проекта LightSpeed. Как видно из названия, основная цель заключалась в повышении скорости работы приложения.

В соответствии с концепцией нового дизайна разработчики решили отказаться от вывода ряда дополнительных функций в основном меню мессенджера. К примеру, будут скрыты чат-боты и вкладки «Обнаружение», «Транспорт», «Игры». Одна из ведущих ролей достанется вкладке «Люди», в которой можно будет смотреть «Истории друзей» и другую информацию.

Разработчики сообщили, что размер программы уменьшился в четыре с лишним раза — со 130 до 36 мегабайт. Основной код приложения сократился на 84% - с 1,7 млн строчек до 360 тыс. Теперь на загрузку мессенджера будет уходить вдвое меньше времени. Как пообещал лично Марк Цукерберг, он покажется "гораздо быстрее и более отзывчивым, чем другие используемые вами приложения".

В рамках обновления приложения некоторые его функции могут быть временно недоступны, но они должны скоро вернуться. Выход обновлённой версии Messenger для iOS-устройств состоится через несколько недель. Точная дата релиза пока неизвестна.