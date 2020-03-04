Аналитик Мин-Чи Куо опубликовал отчёт, в котором сообщил о грядущих новинках Apple в 2020-2021 годов. Согласно его данным, компания разрабатывает сразу шесть новых продуктов с дисплеями, выполненными по технологии mini-LED. В их число войдёт и 14,1-дюймовый MacBook Pro, который заменит 13-дюймовую модель в популярной линейке Apple.

То, что место 13-дюймового MacBook Pro займет новая 14,1-дюймовая модель, ни для кого не стало сюрпризом. В конце прошлого года компания уже отказалась от 15-дюймовых MacBook Pro в пользу новых 16-дюймовых моделей. Кроме увеличения экрана они также получили классическую клавиатуру с ножничным механизмом, которая считается более надежной, чем «бабочка», использовавшаяся в MacBook Pro с 2016 года.

Помимо 14,1-дюймового ноутбука, купертиновцы должны представить в течении этого и следующего годов обновлённый MacBook Pro 16" и iMac Pro с диагональю дисплея 27 дюймов. Также покупателей ждёт новая линейка планшетов, а именно 12,9-дюймовый iPad Pro, 10,2-дюймовый iPad и 7,9-дюймовый iPad mini. Все девайсы получат mini-LED-матрицы.

Большинство из этих продуктов являются логичными и ожидаемыми обновлениями текущих продуктов Apple, но iPad mini интересен по нескольким причинам. Если отчет Куо точен, это означает, что Apple не только не отказалась от своего самого маленького iPad, но и рассматривает его с новым дисплеем. С другой стороны, размер 7,9 дюйма указывает на то, что новый iPad mini сохранит практически тот же внешний вид, что означает толстые рамки, кнопку «Домой» и, возможно, отсутствие идентификатора лица.

Технология mini-LED предполагает применение массива микроскопических светодиодов. Такая подсветка обеспечивает возможность локального затемнения экрана за счёт разделения на зоны с независимой регулировкой. Результат — отображение ярких светлых оттенков и глубокого чёрного цвета одновременно.

Минг-Чи Куо утверждает, что новый iMac Pro и обновлённые модели MacBook Pro будут выпущены в четвёртом квартале 2020 года, а iPad Pro появится осенью. Для остальных продуктов конкретные сроки не называются.