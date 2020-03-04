Согласно свежему отчету Gartner, относительно невысокая цена на iPhone 11 принесла Apple определенные позитивные результаты. Отчет показывает, что продажи Apple наконец восстановились после снижения в течение четырех кварталов подряд.

В исследовании отмечается, что продажи iPhone после четырех кварталов сокращения подряд в октябре-декабре продемонстрировали подъема на 7,8%. На китайском рынке зафиксирован всплеск на 39%. Apple также показала хорошие результаты на некоторых развитых и развивающихся рынках, таких как Великобритания, Франция, Германия, Бразилия и Индия, указано в докладе.

"По сравнению с iPhone XR цена на серию iPhone 11 несколько снизилась. Кроме того, Apple также снизила цены на модели iPhone предыдущего поколения. Это стимулирует рост спроса на рынке", - отмечает вице-президент Gartner по исследованиям Аннет Циммерманн.

По оценкам экспертов, в октябре-декабре 2019 года пользователи по всему миру приобрели 406,6 млн смартфонов против 408,47 млн штук по итогам аналогичного периода 2018-го. За весь прошлый год продажи смартфонов составили 1,54 млрд единиц, что на 1% меньше показателя годичной давности.

В пятерку крупнейших мировых производителей телефонов за четвертый квартал 2019 года входят Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi и Oppo. Из них только Apple и Xiaomi достигли роста продаж в четвертом квартале 2019 года. Несмотря на снижение продаж, Samsung осталась на первом месте с долей в 17,3%, Apple - на втором с 17,1%.