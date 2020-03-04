Спустя месяцы бета-тестов приложение WhatsApp получило тёмную тему для iOS и Android.

Помимо зрительного комфорта, "Тёмная тема" (так режим официально называется в настройках) поможет немного сэкономить батарею на смартфонах с OLED-экранами — их пиксели полностью отключаются, когда нужно отображать черный цвет. Правда, полностью черным фон окна чатов будет только на iOS, в Android же применяется темный синевато-серый оттенок.

Пользователям Android 10 и iOS 13 нет необходимости включать эту тему в приложении, поскольку она активируется автоматически, если в системных настройках выбран ночной режим. Обладателям устройств с более ранними версиями операционных систем нужно открыть в WhatsApp «Настройки» -> «Чаты» -> «Тема» и выбрать желаемое оформление. В ближайшие дни тёмная тема станет доступна всем пользователям обновлённой версии WhatsApp.

Между тем нововведение коснется не всех, например — на Android тёмный режим интерфейса поддерживается на устройствах с операционной системой 9.0 Pie и новее.

Надо отдать должное разработчикам WhatsApp - они работали над тёмной темой около двух лет. Столь длительный период они объясняют обстоятельным подходом, а не банальной инверсией цветов. В своей работе они сосредоточились на двух факторах: удобочитаемости (чтобы минимизировать утомление для глаз и использовать цвета ближе к системным) и информационной иерархии (наиболее важная информация выделена не только цветом, но и элементами дизайна).