Apple уведомила сотрудников сервисных центров о нехватке iPhone, выдающихся на замену сломанных экземпляров. Кроме того, сотрудники сервисных центров говорят о том, что уже сейчас наблюдается нехватка комплектующих для ремонта смартфонов, пишет издание Bloomberg.

Речь идет о тех случаях, когда пользователи обращаются в магазин из-за каких-либо проблем с iPhone,— если технические специалисты приходят к выводу, что телефон не подлежит ремонту, клиенту могут заменить гаджет на новый.

Bloomberg уточнило, что из-за дефицита компания скорректировала свои стандарты в вопросах сервиса. В частности, если раньше сотрудники СЦ меняли смартфон клиента на новый даже по причине мелких поломок, то теперь Apple советует им производить замену конкретной детали.

Перебои связаны с негативным влиянием коронавируса на цепочку поставок Apple — так, заводы одного из крупнейших поставщиков компании, Foxconn, некоторое время не работали из-за эпидемии, а в полной мере ее деятельность будет восстановлена только к концу марта. По данным Bloomberg, некоторые магазины Apple также столкнулись с нехваткой запасных частей для замены.

По оценкам Apple, в лучшем случае ситуация стабилизируется через две, а в худшем — лишь через четыре недели. Ранее в мире начали постепенно сокращаться поставки iPhone 11, появилась нехватка планшетов iPad Pro.