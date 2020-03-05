Apple обновила рекомендации для Apple Store, в которых изменила политику в отношении ранее запрещенной рекламы в push-уведомлениях. Компания разрешила рассылку объявлений, которые будут всплывать даже на заблокированном экране iPhone.

Согласно обновлённому руководству для разработчиков, теперь приложения для iOS могут рассылать пользователям push-уведомления для «рекламы, рекламных акций или прямого маркетинга», если пользователь заранее выразил согласие на их получение, а настройками программы предусмотрена возможность полностью отключить рассылки.

Недавно Apple сама нарушила собственный запрет на рекламу в push-уведомлениях, когда рекламировала собственный сервис Apple Music. После этого компания подверглась критике за злоупотребление своим положением владельца платформы.

Помимо этого в Купертино решили ужесточить политику по отношению к приложениям для гадания, знакомств, фонарикам и прочим. Дело в том, что такого контента в App Store уже хватает, потому доступ будут получать лишь те приложения, которые предложат что-то новое или будут очень качественными. А тех разработчиков, которые будут надоедать просьбами о включении неинтересных приложений в перечень, попросту лишат доступа к размещению.

Разработчики должны подготовиться к новым правилам уже к 30 апреля 2020 года. Помимо разрешения маркетинговых пушей, Apple начала требовать от разработчиков адаптации приложений для всех новых устройств на последней версии «оси» — iOS 13 с её Dark Mode, ARKit 3, Core ML 3 и другими реализованными в операционной системе функциями.