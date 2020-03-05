Apple отменила своё участие в фестивале SXSW (South by Southwest) из-за вспышки коронавируса. Ожидалось, что на мероприятии дебютируют три оригинальных проекта Apple TV+.

На фестивале Apple должна была представить три новых шоу — документальный фильм о группе Beastie Boys от режиссёра Спайка Джонза, анимационный сериал Central Park, а также документальную хронику Home о самых инновационных и современных домах в мире.

Вслед за Apple об отказе от участия в фестивале сообщил Netflix. Ранее аналогичные объявления сделали Twitter, Facebook, Amazon Studios, TikTok, Mashable и Intel. Исполнительный директор Twitter Джек Дорси был одним из самых важных докладчиков, решивших не посещать мероприятие. А из Facebook в панельных дискуссиях должно было принять участие около 12 человек.

Организаторы SXSW 2020 заявили, что пока они не планируют переносить или отменять фестиваль — он пройдёт в Остине, штат Техас, с 13 по 22 марта.