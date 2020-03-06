Apple планирует отложить выход дешевого смартфона, известного как iPhone SE 2 из-за перебоев в поставках необходимых деталей по вине эпидемии коронавируса. Об этом сообщает издание Digitimes.

Заказы на печатные платы для iPhone SE 2 были отложены до второго квартала, что указывает на смещение даты релиза телефона. Тем не менее, новый бюджетный iPhone всё еще может попасть на полки магазинов в марте, но ограниченным тиражом.

В феврале близкие к цепочке производства устройства инсайдеры заявили, что презентация доступного iPhone состоится 31 марта, выход в продажу намечен на 3 апреля. Источники уточнили, что название нового девайса еще не утверждено: аппарат назовут либо iPhone SE 2, либо iPhone 9.

Ожидаемая стоимость iPhone SE 2 составит около 399 долларов. Телефон будет выглядеть как iPhone 8 и получит одну основную камеру. По слухам, основой устройства станет актуальный чип A13 с 3 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.