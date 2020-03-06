Команда разработчиков Corellium в рамках проекта Sandcastle смогла успешно установить операционную систему Android на iPhone. Пока что речь идет только о смартфонах iPhone 7 и iPhone 7 Plus, другие устройства такую возможность не поддерживают. Также Android можно установить на iPod Touch седьмого поколения.

Согласно описанию на странице проекта, неофициальный порт Android 10 можно установить при помощи джейлбрейка, открывающего доступ к файловой системе гаджетов. При этом Android устанавливается на отдельный раздел накопителя, не затирая оригинальные заводские файлы iOS. Тем не менее создатели сборки отмечают, что все операции по прошивке устройства пользователь проводит на свой страх и риск, при этом есть шанс «окирпичить» устройство.

В текущем виде ОС пригодна разве что для экспериментов, потому что ее функционал, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Не поддерживается работа камеры, аудиовыход, мобильный интернет (только Wi-Fi) и Bluetooth. Кроме того, пользователи не смогут устанавливать новые приложения из Google Play — смартфон будет иметь доступ к системному хранилищу только для чтения.

Проектом используется модифицированное ядро Linux. Для сборки системного Linux-окружения применяется buildroot. По умолчанию предустановлены домашний экран OpenLauncher и программа для обмена сообщениями Signal. Для установки Android-приложений предлагается использовать утилиту adb. Поддерживаются APK-пакеты на Java. APK-пакеты с исполняемым кодом для ARMv8 требуют пересборки, пакеты для ARMv7 не поддерживаются.

«Android для iPhone имеет много интересных практических применений, от криминалистических исследований до двойной загрузки эфемерных устройств с целью борьбы с электронными отходами. Нашей целью всегда было продвижение мобильных исследований, и нам не терпится увидеть, что сообщество разработчиков сможет построить на этом фундаменте», — пишут инженеры Correlium.

Apple такие манипуляции возмутили и корпорация обратилась в суд, отметив, что Corellium нарушает авторские права и посягает на торговую марку. В прошлом году Apple подала иск к Correlium за то, что стартап создаёт виртуальные копии iOS, так как это является нарушением авторских прав.