В конце февраля в базе данных FCC появилась информация о новых наушниках Apple Powerbeats 4 вместе с эскизами, которые дали представление о том, как будет выглядеть следующая модель спортивных наушников компании. На днях сайт WinFuture опубликовал качественные рендеры и подробные спецификации новых наушников от Beats.

Сообщается, что устройство получит аккумуляторную батарею, которая способна обеспечить до 15 часов автономной работы (Powerbeats 3 могут работать без подзарядки до 12 часов). Отмечается, что всего 5 минут зарядки Powerbeats 4 достаточно для воспроизведения музыки в течение часа. Аппаратной основой наушников станет фирменный чип Apple H1, аналогичный тому, что используется в модели Powerbeats Pro.

Новый дизайн наушников подразумевает вывод кабеля, соединяющего обе части, за ухом. Корпус выполнен из более прочного пластика, но всё так же подразумевает влагозащиту.

Новинка также получит поддержку виртуального ассистента Siri, вызов которого будет осуществляться голосовой командой или длительным нажатием кнопки на правом наушнике. С её помощью пользователь также сможет управлять воспроизведением. Заявлена и улучшенная система шумоподавления в режиме разговора благодаря использованию направленных микрофонов.

Powerbeats 4 будут выпускаться в чёрном, белом и красном вариантах цветового исполнения корпуса. Стоимость новинки неизвестна, но предыдущая модель, Powerbeats 3, продаётся за $200.

По данным СМИ, презентация наушников состоится в ближайшее время. Вероятно, они появятся одновременно с операционной системой iOS 13.4.