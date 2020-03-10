Журналистам 9to5Mac удалось получить доступ к фрагментам исходного кода операционной системы iOS 14. Помимо прочего, одним из нововведений станет расширенная поддержка мыши в iOS и iPadOS.

Уже в iOS 13 пользователи получили возможность использовать мышь с iPhone и iPad, но в в iOS 14 Apple улучшит эту функцию, а мыши и трекпады будут работать так же, как на Mac, то есть у пользователей появятся новые возможности.

Как ожидается, поддержка мыши позволит реализовать большое число функций с десктопной системы. При этом сама стрелка будет пропадать с экрана при неактивности пользователя и появляться лишь когда тот касается мыши или сенсорной панели. Также говорится об изменении внешнего вида мыши в зависимости от контекста: перемещение, выделение текста, изменение размера окон и так далее. Наконец, сообщается, что Apple готовит поддержку жестов, которые похожи на аналогичные на macOS.

В iOS 14 правая кнопка мыши сможет эмулировать двойное нажатие двумя пальцами на экран. На iPad будет функция под названием тап для клика, которая есть в трекпаде для Mac, она заменяет нажатие левой кнопки мыши.

Также сообщается, что в исходном коде iOS 14 есть упоминания двух новых моделей клавиатуры Smart Keyboard, которые должны быть анонсированы в ближайшее время. Они будут предназначены для iPad Pro с экранами диагональю 11 и 12,9 дюйма.