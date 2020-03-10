Государственный Эрмитаж и Apple презентовали масштабный пятичасовой фильм, где в 45 залах музея люди танцуют под музыку Муджуса и Кирилла Рихтера на фоне 600 произведений искусства. Пятичасовой фильм был снят одним дублем на iPhone 11 Pro.

Фильм о петербуржском музее стал первым российским проектом из серии «Снято на iPhone». Хронометраж картины составил 5 часов 19 минут и 28 секунд — съёмка велась в 4К с использованием трёх смартфонов: основного, запасного и для вывода картинки режиссёру. После завершения съёмок на основном устройстве оставалось 19% зарядки аккумулятора.

Режиссером проекта выступила Аксинья Гог («Как выйти замуж. Инструкция»), а оператором-постановщиком — Давид Хайзников («Эпидемия», «Чернобыль: Зона отчуждения»). Для Аксиньи это был первый опыт столь длительной работы с камерой iPhone, как, впрочем, и для Эрмитажа. В последний раз музей переживал масштабные съемки в 2002 году при производстве фильма «Русский ковчег» Александра Сокурова.

"До этого у меня не было опыта работы с айфоном на таких масштабных проектах. Мы с командой скрупулезно исследовали все возможности телефона — камера, батарейка, компактный размер и легкость, — старались отталкиваться не от технических ограничений, а от творческих возможностей. Думаю, по-другому решить бы эту задачу просто не получилось бы", - призналась Аксинья Гог.

Одной из главных сложностей оказалось непростое освещение в Эрмитаже, которое отличается от зала к залу. Кроме того, в музее нельзя было использовать профессиональное оборудование вроде тяжёлых кранов, проекторов и не только.

В российском проекте авторы использовали тележки, один небольшой кран, стабилизатор Ronin-SC, а после записи исходное изображение подверглось цветокоррекции. Кроме того, для съёмок разработали специальное приложение, которое позволяло управлять камерой айфона удалённо с Apple Watch.

Это второе видео проекта «Снято на iPhone». Ранее в декабре 2019 года американский режиссер Дэвид Литч снял короткометражный фильм про детей в рамках проекта.