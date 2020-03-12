Apple отменила мартовскую презентацию, на которой планировалось представить новый бюджетный смартфон iPhone SE 2. По информации источников, это решение связано с перебоями в цепи поставок комплектующих, а также с продолжающимся распространением коронавируса, сообщает Cult of Mac.

Традиционно практически каждой весной Apple проводит презентацию, посвящённую новым продуктам. Именно на таком мероприятии в 2016 году был представлен самый доступный смартфон компании iPhone SE, преемник которого, по сообщению десятков инсайдеров, должен был быть представлен 31 марта 2020 года.

Новому бюджетному смартфону Apple приписывают наличие 5,4-дюймового дисплея, процессора A13, 3 Гбайт оперативной памяти, а также флеш-накопителя вместимостью 64 и 128 Гбайт. Цена составит от $399.

Издание указывает, что на отмену мероприятия повлияло два фактора. Во-первых, из-за вспышки коронавируса у Apple возникли проблемы с поставками компонентов для смартфонов. Во-вторых, власти округа Санта-Клара, где находится штаб-квартира компании и должна была пройти презентация, запретили организацию массовых мероприятий с количеством участников от 1000 человек. Запрет будет действовать с 11 марта по 1 апреля. На презентации ожидалось около тысячи человек.

По официальной статистике, в округе Санта-Клара выявлено 43 случая заражения COVID-19, один человек умер. По всему штату Калифорния коронавирусом заболели 133 человека, двое умерли.

В результате Apple может устроить онлайн-трансляцию, либо просто опубликовать пресс-релиз с информацией о новых гаджетах. Из-за действующего запрета летняя презентация и ежегодная конференция Apple WWDC 2020 также могут быть отменены. WWDC является одним из крупнейших в мире мероприятий для разработчиков, которое стабильно собирает до шести тысяч гостей.