Как сообщает ресурс Macrumors, Apple тестирует сразу несколько функций iMessage. Неизвестно, появятся ли они в iOS 14, но компания наверняка их внедрит.

Так, iMessage станет чуть больше похоже на другие мессенджеры — Telegram или WhatsApp. Уже отправленные сообщения можно будет удалять, а оба участника диалога после этого будут видеть пустое поле, где раньше был текст. Пока неизвестно, будет ли установлен какой-то лимит по времени на это действие, а также в какой из версий iOS функция появится.

Ещё одно нововведение позволит отмечать пользователей в групповом чате с помощью @, как в других мессенджерах. При вводе этого знака появится список предлагаемых контактов.

Пока неясно, получат ли владельцы iPhone и прочей техники Apple уведомление о наборе текста в чатах (сейчас только в диалогах) и возможность отметить сообщение, как непрочитанное, чтобы позднее вернуться к ветке обсуждения. Предположительно, все эти нововведения будут приурочены к масштабному обновлению iMessage и на компьютерах Mac.