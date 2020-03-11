В коде iOS 14, который оказался в распоряжении сайта 9to5Mac, были обнаружены новые функции, которые появятся в Apple Watch Series 6 и watchOS 7.

Будущие Apple Watch Series 6 (или даже текущие модели с выходом watchOS 7) смогут измерять уровень насыщения крови кислородом. Обычно для этого используют медицинский прибор пульсоксиметр, однако его функции может исполнять и встроенный в умные часы оптический пульсометр. Измерение уровня насыщения крови кислородом позволит обнаружить риски нарушения работы сердца и мозга.

Следующее нововведение касается уже имеющейся функции получения ЭКГ. Apple работает над улучшением её работы, в особенности при пульсе от 100 до 120 ударов в минуту — сейчас в таком режиме часы Apple выдают не самые корректные результаты.

Встроенная функция отслеживания сна, обнаруженная в коде iOS 14, будет предлагать цели, а также рекомендации по улучшению продолжительности и качества сна в приложении Health на iPhone. Ожидается, что в центре управления в Apple Watch (и, возможно, на iPhone) появятся новые переключатели для режима сна и обнаружения шума.

В watchOS 7 появится новая версия циферблата под названием Infograph Pro, ключевой особенностью которого станет новый элемент – тахиметр. Это аналог шкалы часов, расположенной вокруг циферблата, которая используется для измерения скорости и расстояния в зависимости от времени в пути. Apple позволит создавать персонализированные циферблаты, используя фотографии в общих альбомах в качестве источника изображений. Пользователи также смогут создать совместный альбом для управления фотографиями на циферблатах своих родных.

Ещё одной полезной функцией станет расширенный родительский контроль. Сейчас каждый экземпляр Apple Watch привязан к той же учётной записи, что и смартфон, но после апдейта управлять часами ребёнка (в том числе определять доверенные контакты и доступную музыку) можно будет даже с аккаунта, не связанного с гаджетом. А новая опция Schooltime даст возможность решать, какие приложения можно использовать в заданное время.

Помимо прочего, грядёт изменение архитектуры приложений для Apple Watch. В watchOS 6 уже появилась возможность устанавливать приложения из магазина Apple без «посредничества» iPhone, но все они базируются на классических версиях аналогичных программ. Ожидается, что с обновлением прошивки ощутимо «подтянется» оптимизация софта для умных часов.