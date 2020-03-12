Еще в январе аналитик Мин-Чи Куо рассказывал, что в первой половине 2020 года Apple представит премиальные накладные наушники. Cайту 9to5mac, который получил доступ к предварительной версии iOS 14, удалось обнаружить её коде иконки неизвестных наушников.

Судя по изображениям, устройство имеет форм-фактор накладной гарнитуры и выполнено в темно-сером и белом цветах. Издание считает, что Apple впервые выпустит накладные наушники, которые будут представлены в двух цветовых вариантах, под собственным брендом.

Впрочем, вполне возможно, что цветовое решение будет одно, а иконки имеют разные цвета лишь потому, что одна предназначается для стандартной темы смартфона, в то время как вторая для "темной темы".

Информации о самих наушниках пока нет. Скорее всего, они получат все возможности из «младших» AirPods Pro только в корпусе накладных наушников — они смогут автоматически ставить музыку на паузу, если их снять, включать активное шумоподавление и быстро подключаться к смартфону и другим устройствам.

Одной из особенностей наушников может стать симметричный дизайн — у Apple уже есть такой патент. Он подразумевает, что наушники можно надевать любой стороной, не думая о том, правильно ли расположен правый и левый каналы. Наушники сами автоматически подстроятся под человека.

О предполагаемой дате появления наушников в продаже ничего неизвестно. Судя по тому, что иконки присутствуют в новой версии iOS, наушники выпустят в этом году.