Как минимум одна из новых моделей смартфонов Apple, которые будут представлены этой осенью, получит 3D-камеру с расширенными возможностями для фото- и видеосъемки, а также приложений дополненной реальности. Над этой технологией компания работает на протяжении более двух лет, сообщает Fast Company со ссылкой на собственный источник.

Согласно отчёту, Apple уже подключила компанию Lumentum из Сан-Хосе, которая займётся поставкой лазеров VCSEL для трёхмерного датчика глубины. Лазеры VCSEL стали ключевым компонентом камеры TrueDepth в iPhone X в 2017 году. Благодаря им реализованы функции Face ID, Animoji и портретный режим во фронтальной камере. Однако новая ToF-камера станет серьёзным шагом впереё по сравнению с TrueDepth.

Благодаря датчику VCSEL iPhone 12 получит возможность точно измерять расстояние до объектов в кадре. Также нововведение положительно скажется на качестве съемки. Режим портретной съемки будет улучшен благодаря тому, что камера сможет точнее отделять объект съемки от фона.

Новая камера найдет применение и в дополненной реальности: оценивая глубину пространства, система сможет лучше выстраивать 3D-карты окружающей обстановки и точнее располагать виртуальные предметы на экране. По слухам, для этого в iOS 14 (выйдет в сентябре-октябре) как раз появится новое AR-приложение, которое позволит навести камеру смартфона на товар в магазине и увидеть информацию вокруг него.