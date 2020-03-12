Аналитик Минг-Чи Куо обновил свой недавний прогноз относительно даты выхода первых компьютеров Apple с процессорами ARM. По его мнению, Apple может выпустить модели MacBook со своими собственными процессорами на базе 5-нм чипов ARM уже в четвёртом квартале 2020 года или в первом квартале 2021 года.

Причем он отметил, что, несмотря на прежние слухи, первым устройством, которое получит процессор собственной разработки Apple, будет не iMac, а именно MacBook. В прогнозе не было сказано, идёт ли речь о моделях MacBook Pro или MacBook Air, или же тех и других, не было и других подробностей.

При этом аналитик не отрицает и того факта, что Apple может не успеть выполнить задуманное в срок, в первую очередь из-за коронавируса, в связи с чем все же перенесет выход подобного устройства на первую половину следующего года.

Мин-Чи Куо также считает, что Apple представит модели MacBook с совершенно новым дизайном во втором или третьем квартале 2021 года, но, опять же, он не указал, идёт речь о моделях Pro или Air. Последний существенный редизайн MacBook Pro произошёл в октябре 2016 года, в то время как MacBook Air получил серьёзный редизайн в октябре 2018 года.

В этом году Apple планирует вернуть клавиатуру «ножницы» в большинство своих ноутбуков. Новые модели MacBook Pro и MacBook Air будут представлены во втором квартале 2020 года. Также аналитик уверен, что вслед за увеличением диагонали старшей версии Macbook Pro с 15,4 до 16 дюймов, Apple увеличит диагональ 13,3-дюймовой модели до 14 дюймов. При этом, вероятно, 13,3-дюймового Macbook Air это не коснется, и его диагональ останется без изменений.

По информации Мин-Чи Куо, уже в конце марта поставщики комплектующих перейдут на выпуск новых деталей для Macbook, а следом начнется и серийное производство ноутбуков. Если прогноз окажется верным, свежие Macbook Pro и Macbook Air дебютируют до конца этого года.