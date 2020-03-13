Apple открыла все 42 фирменных магазина в Китае, которые прекратили работу в начале февраля, когда китайские власти ввели строгие меры для борьбы с распространением коронавируса. Об этом представитель компании сообщил агентству Reuters.

В последние две недели компания начало постепенно открывать магазины, последние 4 возобновили работу сегодня. Пока что работа ведётся по сокращённому графику. В субботу магазин Apple Center 66 в Уси (провинция Цзянсу) должен вернуться к обычному режиму работы, и, как ожидается, магазины Apple Chaoyang Joy City и Apple Tahoe Plaza должны последовать его примеру в четверг, 19 марта. Все остальные 39 магазинов Apple будут работать по сокращённому графику до дальнейшего уведомления.

Закрытие магазинов в Китае стало одной из главных причин, по которой Apple пришлось признать, что она не сможет достичь целевых показателей по продажам в весеннем квартале: это третий по величине рынок для Apple. В феврале Apple продала здесь всего 494 тысяч смартфонов.

Для сравнения, годом ранее продажи составляли 1,27 млн, а в январе 2020-го — немногим более 2 млн. Стоит отметить, что Apple не единственная, кто пострадал: всего за февраль в Китае было куплено 6,34 млн смартфонов — на 54,7% меньше 14 миллионов в феврале 2019-го. То есть основное падение пришлось на производителей Android-гаджетов: у них продажи упали с 12,72 млн до 5,85 млн.

Несмотря на то, что ситуация в Китае постепенно улучшается, Apple, вероятно, столкнётся с трудностями в других регионах, поскольку вирус распространяется по всему миру. На этой неделе компании пришлось закрыть 17 своих магазинов в Италии после того, как правительство объявило карантин по всей стране.