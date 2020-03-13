Съёмки сериала «Основание» по мотивам романа Айзека Азимова пришлось отменить из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщает издание Deadline.

Съемки сериала проходили в Ирландии, но в связи с новым законом, запрещающим собираться в публичных местах в количестве более 500 человек (в помещении до 100), работу над сериалом пришлось временно заморозить.

Решение приняли и Apple, и студия Skydance Television. Компании пояснили, что главный приоритет — здоровье и безопасность съёмочной группы и актёрского состава. Когда студия вернётся к работе, неизвестно.

Съемки «Основания» были самым объемным кинопроизводством в Ирландии на сегодняшний день. Всего в сериале запланировано 10 эпизодов. Главные роли в проекте исполняют Ли Пейс («Стражи Галактики») и Джаред Харрис («Чернобыль»).

Изначально «Основание» было опубликовано в виде восьми маленьких рассказов в журнале Astounding Magazine в 1942 году, потом Азимов превратил их в семь романов. За основу сериала будет взята главная трилогия. «Основание» рассказывает про людей, живущих в сверхгосударстве Галактической Империи. В центре сюжета – психоисторик, который видит будущее и ввиду неизбежного падения империи собирается спасти научные знания всего человечества. В 1966 году трилогия удостоилась премии «Хьюго», как «лучшая фантастическая серия всех времён».