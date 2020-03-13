Apple не станет отменять свою ежегодную конференцию для разработчиков WWDC, но изменит формат мероприятия - оно пройдёт в виде онлайн-трансляции. Компания отказалась от привычного формата из-за вспышки коронавируса.

Несмотря на то, что WWDC 2020 пройдёт в совершенно новом онлайн-формате, Apple предложит пользователям, прессе и разработчикам широчайший выбор контента. Миллионы разработчиков смогут получить ранний доступ к будущим версиям iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS, а также пообщаться с инженерами Apple, которые создают ПО.

«В июне этого года мы проведём конференцию WWDC 2020 в уникальном формате, который откроет разработчикам со всего мира абсолютно новые способы общения и взаимодействия, — сказал Фил Шиллер, старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу. — Сложившаяся в мире ситуация потребовала от нас найти новый формат для WWDC 2020, и сегодня мы рады сообщить, что у всех наших разработчиков будет полный доступ к презентациям, встречам и возможностям обучения на нашей конференции. Все подробности мы сообщим в ближайшие недели».

Apple также объявила, что выделит миллион долларов местным организациям в Сан-Хосе для компенсации убытков, связанных с переводом конференции WWDC 2020 в новый онлайн-формат.

Мероприятие как обычно пройдёт в июне, но точные даты пока неизвестны.