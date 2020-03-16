В базе бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования процессора Apple A14. Чип пока не анонсирован, но ожидается, что именно его будут устанавливать в iPhone 12 и другие новинки.

Согласно результатам тестирования, A14 набрал 1658 баллов в испытании с нагрузкой на одно ядро, и 4612 баллов в многоядерной тесте. В одноядерном тестировании Apple A14 на 25% превосходит Apple A13 по производительности, а в многоядерном ещё сильнее — на 33%. Выросшая производительность положительно скажется на скорости запуска и работы интерфейса iOS и всех приложений.

Для сравнения, ранее зарегистрированные результаты Qualcomm Snapdragon 865 составили 930 и 3445 баллов соответственно. По производительности A14 также опережает восьмиядерный A12X, на базе которого построен 12,9-дюймовый iPad Pro. Последний набирает 1110 и 4568 баллов соответственно.

Новый процессор Apple будет обладать шестью процессорными ядрами, как минимум часть из которых сможет работать с тактовой частотой 3,1 ГГц. Это на 400 МГц выше частоты процессора Apple A13 Bionic, использованного в актуальных моделях iPhone. Также это делает Apple A14 первым мобильным процессором с архитектурой ARM, который будет работать с частотой выше 3,0 ГГц.

Возросшая производительность объясняется тем, что Apple перешла с 7-нанометрового на 5-нанометровый технический процесс. Производством нового процессора по заказу Apple занимается компания TSMC. Она начнёт массовое производство новых чипов в апреле.