Бренд Beats, принадлежащий Apple, официально представил новые беспроводные наушники Powerbeats. За несколько дней до этого из-за ошибки магазина Walmart наушники появились в продаже до их анонса.

Теперь наушники называются просто Powerbeats, без цифры. Они получили такой же дизайн, как у Powerbeats Pro с угловой посадкой на ухе и закрученной формой наушников. Наушники соединяет между собой кабель.

Согласно описанию, новые Powerbeats обеспечиваю тот же богатый и чистый звук, что и Powerbeats Pro без искажений по всем частотам с широким динамическим диапазоном. Наушники имеют рейтинг защиты от воды IPX4 — они выдерживают пот и брызги воды.

Наушники получили чип Apple H1, который пришёл на замену чипу W1: благодаря обновлённому чипу наушники проработают до 15 часов на одном заряде, поддерживают вызов Siri с помощью соответствующей голосовой команды, а также повышают качество воспроизведения и стабильности подключения к гаджетам. У Powerbeats не имеется зарядного чехла. Зарядка осуществляется через разъём на одном из вкладышей.

Наушники появятся в продаже 18 марта по цене 149 долларов, что на 50 долларов дешевле, чем предыдущая модель Powerbeats на старте продаж. Они будут доступны в чёрном, белом и красном вариантах расцветки. В России официальная цена на новые Powerbeats составляет 10.990 pyб.