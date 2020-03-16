Антимонопольное ведомство Франции оштрафовало Apple на 1,1 млрд евро за нарушение дистрибьюторской сетью компании антимонопольных правил, а также прав независимых реселлеров.

Помимо этого ведомство наложило штраф на двух оптовых продавцов продукции Apple – компании Tech Data и Ingram Micro. Речь идет о штрафах в размере 76,1 млн и 63 млн евро соответственно за неконкурентные условия.

Как отметили представители ведомства, суть дела заключается в том, что "Apple и два ее оптовика договорились не конкурировать между собой и помешать дистрибьюторам конкурировать друг с другом". В ведомстве добавили, что так называемые премиум-дистрибьюторы оказались в ситуации, когда снижение ими цены на продукты приводило к серьезным рискам. "Это приводило к выравниванию розничных цен между интегрированными дистрибьюторами Apple и независимыми премиум-дистрибьюторам", - пояснила глава антимонопольного ведомства Изабель де Силва.

"Наконец, Apple злоупотребила экономической зависимостью этих премиум-дистрибьюторов, подвергая их несправедливым и неблагоприятным коммерческим условиям по сравнению со своей сетью интегрированных дистрибьюторов, - продолжила де Силва. - Учитывая сильное влияние этих методов на конкуренцию при распространении продуктов Apple через посредников Apple премиум-класса, управление налагает самый высокий штраф, когда-либо вынесенный по делу".

Французкие власти начали расследование еще в 2012 году по заявлению одного из реселлеров — компании eBizcuss, специализировавшейся на продаже премиальных товаров Apple. Компания была вынуждена закрыться в том же году и обвинила в крахе своего бизнеса американскую корпорацию.

По словам представителя Apple, «решение французского антимонопольного органа обескураживает». В компании планируют подать апелляцию.