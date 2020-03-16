Компании Deep Artment требуется инженер в АСЦ Xerox на полный рабочий день.

Должностные обязанности:

Диагностика, ремонт оборудования.

Выезды к заказчику.

Профессиональные навыки:

Высокая работоспособность, способность эффективно работать в условиях многозадачности.

Хорошие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, обучаемость, исполнительность, внимательность, пунктуальность.

Основные условия:

Гражданство РФ

График работы с 11.00 до 19.00 часов, 5/2

Оклад по итогам собеседования

Испытательный срок 3 месяца

Оформление по ТК

Рассматриваем кандидатов без опыта работы

Контактная информация: