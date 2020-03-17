Согласно новым данным, которые удалось найти в коде iOS 14 журналистам ресурса 9to5Mac, Apple готовит не только iPhone 9, но и iPhone 9 Plus. Смартфоны придут на замену iPhone 8 и iPhone 8 Plus, представленным в 2017 году.

О iPhone 9 нам известно уже практически все: новинка получит такой же, как у iPhone 8 дизайн с кнопкой Home и Touch ID и LCD-экраном 4,7 дюйма. Однако начинка будет та же, что и у iPhone 11.

Судя по новым данным будет ещё одна модель — iPhone 9 Plus с экраном 5,5 дюймов. iPhone 9 и iPhone 9 Plus привлекли бы внимание тех, кто до сих пор использует iPhone 6 или iPhone 7 и не хочет тратить деньги на гораздо более дорогие топовые модели. Смартфоны смогут сканировать NFC-метки (эта возможность есть только у относительно новых моделей iPhone — XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro и 11 Pro Max).

О сроках выпуска новых моделей iPhone 9 и iPhone 9 Plus (или iPhone SE 2 / iPhone SE 2 Plus) пока говорят лишь предположительно. С большой вероятностью их анонс может состояться уже весной 2020 года, одновременно или сразу же после официального анонса iOS 13.4.

Также издание пишет, что в коде iOS 14 обнаружены упоминания четырех новых моделей iPad Pro - J417, J418, J420 и J421. Скорее всего, речь идет об устройствах двух разных размеров, оборудованных либо только Wi-Fi, либо, в дополнение к нему, модулем сотовой связи.