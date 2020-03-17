В интернете появилось сразу несколько свидетельств того, что в скором времени Apple выпустит новые модели iPad Pro.

Во-первых, Apple направила в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) заявку на сертификацию нового устройства с индексом A2229. Указано, что новое устройство будет работать под управлением iPadOS 13. Однако из заявки неясно, какая конкретно это модель iPad - iPad, iPad Pro или iPad Mini.

Второе свидетельство появилось непосредственно на сайте Apple. Блог iPhone in Canada сообщил о том, что в китайском руководстве пользователя на сайте Apple было обнаружено упоминание о четырёх новых моделях iPad Pro, включая две 11-дюймовые и две 12,9-дюймовые, в версиях с поддержкой Wi-Fi и сотовой связи. Номера новых моделей — A2228, A2229, A2231 и A2233. Спустя некоторое время Apple удалила из документа упоминание о всех новинках.

Наконец, упоминание о четырех новых моделях iPad Pro обнаружено в коде iOS 14.

Ранее аналитик Мин-Чи Куо заявил, что Apple выпустит новые модели iPad Pro с тройными камерами и 3D-сенсором для расширенных возможностей при работе с дополненной реальностью. По словам эксперта, планшет должен выйти в первой половине года. Однако неясно, повлияла ли на планы Apple пандемия коронавируса.