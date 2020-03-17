Журнал Fortune опубликовал рейтинг «лучших дизайнерских решений современности», куда вошли известные гаджеты, космические корабли, необычные предметы интерьера и популярные сервисы. Лидером рейтинга стал первый iPhone, представленный в 2007 году.

Список получился довольно разнообразным и, в первую очередь, включает устройства, которые улучшили жизнь человека или изменили привычные способы взаимодействия человека с предметами. В первую десятку таких устройств попали целых три продукта Apple.

Авторы считают серьезным преуменьшением называть первый смартфон Apple просто сочетанием iPod, телефона и коммуникатор, как его представил Стив Джобс. С момента своего выхода устройство серьезно повлияло на развитие индустрии, так как компания продолжила улучшать программную и аппаратную составляющую своих гаджетов, создав целую экосистему. На данный момент Apple продала почти 2 млрд iPhone и является одной из самых дорогих компаний мира.

На втором месте разместился самый первый Macintosh, выпущенный в 1984 году. Это не первый компьютер с графическим интерфейсом (как и iPhone стал не первым смартфоном с сенсорным экраном), но именно «Макинтош» в 1984 году стал предводителем революции интерфейсов персональных компьютеров.

Созданный под руководством Джонатана Айва в 2001 году iPod занял 10-е место. В Fortune считают, что он в своё время сместил с трона Walkman от Sony, который оказался на 5-м месте.

Помимо этого, список Fortune также включает такие продукты Apple, как MacBook Pro 2006 года, занявший 14-е место, App Store, занявший 22-е место, iOS – 29-е, Apple Watch – 46-е, и Apple Pay, расположившийся на 64 месте.