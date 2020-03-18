Сегодня Apple представила новый MacBook Air с клавиатурой Magic Keyboard, обновленную модель Mac mini с увеличенным хранилищем и iPad Pro нового поколения с 3D-камерой.

Новая модель MacBook Air получила клавиатуру с усовершенствованным механизмом «ножницы», как у флагманского MacBook Pro 16", улучшенную производительность и увеличенный объём встроенной памяти.

В ноутбук установили процессоры Intel Core i7 10-го поколения с частотой до 3,8 ГГц в режиме Turbo Boost. В Apple утверждают, что новая модель в два раза производительнее предыдущей и обеспечивает 80%-ный прирост при работе с графикой. Основным отличием нового MacBook Air стала клавиатура Magic Keyboard с улучшенным механизмом «ножницы» и ходом клавиш 1 мм, которая обеспечивает быстрое нажатие без залипаний. На клавиатуре установлен сканер отпечатков пальца Touch ID.

Компания увеличила базовый объём памяти SSD вдвое по сравнению с предыдущими моделями — со 125 до 256 ГБ. В Apple отметили, что пользователи могут выбрать комплектацию MacBook Air с SSD-накопителем до 2 ТБ. Минорным изменением стала новая акустическая система. По заверению Apple, установленные в MacBook Air динамики способны воспроизводить музыку на 25% громче предшественника.

В США стоимость MacBook Air 2020 начинается с $999. В России базовый вариант ноутбука (2-ядерный Intel Core i3, 256 ГБ встроенной памяти) будет предлагаться за 89.990 рублей, старший — (4-ядерный Intel Core i5, SSD-накопитель на 512 ГБ) за 119.990 рублей. Дата старта продаж будет уточнена позднее.

Apple также анонсировала обновленную версию планшетного компьютера iPad Pro, со встроенным лидаром, ставшим частью основной фотокамеры. До этого лидар, используемый, в основном, в беспилотных транспортных средствах, ни разу не появлялся в мобильных гаджетах – iPad Pro стал в этом плане первым в мире.

Во-первых, лидар используется в качестве более функционального датчика глубины, так как способен точно определять расстояние до объектов, находящихся не дальше чем 5 метров от устройства. Как сказано в пресс-релизе, работает это «на уровне фотонов с наносекундной скоростью». В совокупности с возможностями искусственного интеллекта платформы это расширяет способности устройства по пониманию окружающего пространства. Вероятно, тут можно говорить, что это похоже на то, что продвигала Google в рамках проекта Project Tango.

С точки зрения практики всё сложнее. Apple говорит, что доступ к данным лидара получит любое приложение с поддержкой ARKit. К примеру, приложение Measure теперь может быстрее и точнее определять рост человека. Но в целом Apple почти не привела примеров касательно реального использования лидара в iPad Pro. Можно предположить, что в основном он нужен для приложений дополненной реальности, но это достаточно специфическая ниша, мало интересная среднестатистическому пользователю.

Как и прежде, iPad Pro выпускается в двух размерах с диагональю экрана 11 и 12,9 дюйма. Дисплей в сравнении с прошлым поколением не изменился: это всё та же IPS-матрица с разрешением 2388х1668 в меньшей версии и 2732х2048 в большей, частотой обновления 120 Гц, цветовым охватом DCI-P3 и поддержкой технологии True Tone.

Планшет располагает системой из двух камер: 12-мегапиксельной широкоугольной и 10-мегапиксельной сверхширокоугольной. В Apple подчеркнули, что благодаря микрофонам студийного качества и четырем динамикам iPad Pro можно использовать для съемки профессионального контента.

За производительность iPad Pro 2020 отвечает система на процессоре A12Z Bionic. Чип оснащен восьмиядерным графическим процессором, позволяющим заниматься трехмерным проектированием, производить редактирование видео 4K и выполнять прочие ресурсоемкие задачи. Объем встроенной памяти планшета составляет 128, 256, 512 или 1024 ГБ в зависимости от конфигурации.

Вместе с новым iPad Pro компания показала новый кейс с клавиатурой Magic Keyboard со встроенным трекпадом. Устройство будет поддерживать multi-touch жесты, получило «плавную регулировку наклона» и подсветку клавиш. Теперь iPad Pro будет не нужна точка опоры на самом кейсе: он будет держаться за счёт шарнира в задней части клавиатуры.

В России новый iPad Pro будет доступен от 69.990 рублей за 11-дюймовую версию без LTE и от 86.990 рублей за 12,9-дюймовую версию без LTE. Устройство доступно для заказа на сайте Apple, продажи в магазинах стартуют в конце марта.

Клавиатуру Magic Keyboard можно будет приобрести отдельно за 26.990 рублей или за 30 990 тысяч рублей в зависимости от версии. Её продажи стартуют в мае 2020 года. Клавиатура Magic Keyboard будет совместима с последними и предпоследними поколениями iPad Pro.

Помимо обновлённых ноутбуков MacBook Air и планшетов iPad Pro, Apple представила также новые модели компьютера Mac mini.

Стандартные конфигурации её Mac mini теперь будут иметь вдвое бо́льший объём встроенного накопителя. Базовая конфигурация компьютера за $799 (у нас — 72.990 руб.) теперь предлагает 256 Гбайт памяти, а конфигурация за $1099 (102.990 руб.) — 512 Гайт. Максимальный объём теперь составляет 2 ТБ. Остальные характеристики устройства на изменились.

Младшая версия оснащена процессором Intel Core i3 с тактовой частотой 3,6 ГГц, встроенным графическим процессором Intel UHD Graphics 630, а также 8 ГБ оперативной памяти DDR4, которая работает на частоте 2666 МГц. Старшая версия получила процессор Intel Core i5 с тактовой частотой 3,0 ГГц (до 4,1 Гц в разгоне).

Компьютеры уже доступны для покупки на сайте Apple.