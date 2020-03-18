Стабильные версии своих новых мобильных операционных систем Apple представит меньше, чем через неделю. Об этом стало известно из пресс-релиза, посвящённого выходу новой модели iPad Pro.

Среди изменений: общий доступ к папкам в облачном хранилище iCloud Drive, новые стикеры Animoji и Memoji, возможность для разработчиков продавать приложения для разных платформ единой покупкой и другое.

В дополнение к таким функциям, как обновлённая панель инструментов в приложении Mail и общий доступ к папкам iCloud, iPadOS впервые получит поддержку работы с трекпадом. Данная функция обусловлена необходимостью обеспечить возможность взаимодействия представленного сегодня iPad Pro с новой клавиатурой. Но и владельцы других iPad не будут обделены.

Новый аксессуар будет совместим с iPad Pro 2018 года, а владельцы других iPad, включая модели Air, предыдущие Pro, Mini и даже базовый iPad за $329, смогут подключить по Bluetooth Magic Mouse или Magic Trackpad, чтобы воспользоваться всеми преимуществами использования внешних указывающих устройств с планшетом.

Если у вас есть профиль разработчика, то вы можете уже сейчас скачать iOS 13.4 Golden Master.