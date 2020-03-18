Одновременно с анонсом новых устройств, Apple добавила несколько новых цветов в коллекцию силиконовых и кожаных чехлов для iPhone, чехлов для iPad и ремешков Apple Watch.

Силиконовые чехлы для iPhone появились в цветах "Дикий кактус", "Розовый грейпфрут" и "Синяя волна". Кожаные чехлы для iPhone 11 Pro вышли в малиновом цвете, а также в расцветках "Синяя пучина" и Зелёный павлин".

Новые чехлы получили и планшеты iPad. Smart Folio для iPad Pro вышел в расцветках "Дикий кактус" и "Синяя волна", как и обложки для iPad седьмого поколения, актуальных iPad Air и Mini.

Максимальное количество новых расцветок получили ремешки для Apple Watch. Спортивные варианты теперь доступны в таких цветах как "Дикий кактус", "Розовый грейпфрут", "Синяя волна", "Солнечный луч", "Оранжевый витамин", "Лаймовый неон" и "Розовый неон". Ремешки серии Nike получили расцветки "Глубокий индиго/лаймовый всплеск", "Полуночная бирюза/зелёное сияние" и "Чёрный/лаймовый всплеск". Новые кожаные ремешки можно заказать в цветах "Зелёный павлин", "Синяя пучина", малиновый, а также с принтами Noir Swift Leather Allover Print , Blanc Swift Leather Allover Print и Noir Gala Leather Single Tour Rallye.