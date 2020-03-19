Вчера Apple представила новое поколение iPad Pro, работающего на чипе A12Z Bionic. Сегодня появился результат тестирования 11-дюймовой модели планшета в популярном бенчмарке AnTuTu.

Результат нового iPad Pro - 712.218 баллов. Модель 2018 года на базе A12X Bionic выдаёт в этом же тесте лишь немного меньше — 705.585 баллов. Небольшой скачок производительности наблюдается лишь у графического ускорителя — примерно на 8%. Процессор A12Z Bionic предлагает 8-ядерную графику вместо 7 ядер у A12X Bionic в iPad Pro 2018 года.

Оранжевый - iPad Pro 2020, синий - iPad Pro 2018 (кликабельно)

При этом интересно, что по части памяти новый iPad Pro по непонятным причинам уступает предшественнику, несмотря на то, что у новинки 6 Гб ОЗУ, у iPad Pro 2018 лишь 4 Гб.

Вполне возможно, это связано с отсутствием в настоящее время оптимизации программного обеспечения. К тому же Apple не зря назвала чип A12Z Bionic, подчеркнув тем самым, что он относится к прежнему поколению процессоров. Возможно, осенью Apple выпустит модели iPad Pro с более мощным чипом A13X Bionic.