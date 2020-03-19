По словам аналитика Джина Манстера из LoupVentures, за последние две недели, в 13 странах, значительно сократились сроки поставки четырёх ключевых продуктов Apple: iPhone 11, iPhone 11 Pro, AirPods Pro и AirPods 2. Если в начале марта доставка iPhone занимала 6 дней, то сейчас она сократилась до 2 дней. Аналогично, сократилось и время отправки AirPods с 10 дней до 7 дней.

По мнению аналитика, это связано с тем, что Apple и китайские заводы смогли восстановить прежний уровень производства. Китаю удалось минимизировать распространение коронавируса до нескольких случаев заражения в день и выйти из режима карантина.

Возвращение китайских фабрик к бесперебойной работе даёт надежду на то, что Apple сможет полностью восстановить стабильность поставок уже в ближайшее время.