Apple ограничила онлайн-продажи части продуктов в России и мире. Один покупатель может заказать в фирменном магазине на сайте не больше двух iPhone или других продуктов компании.

Уточняется, что ограничения в интернет-магазине коснулись беспроводных наушников AirPods Pro (но не AirPods предыдущего поколения) и смартфонов iPhone актуального поколения, а также iPhone XR и iPhone 8. Другие товары можно купить, как обычно, в любом количестве. В США и Европе ограничение также действует и на новые iPad Pro, которые были презентованы 18 марта.

Последний раз компания вводила подобные ограничения в 2007 году, когда был представлен первый iPhone. Ограничения были призваны помешать перепродаже устройств спекулянтами. Сейчас ограничение онлайн-продаж происходит по схожей причине, считает аналитик исследовательской фирмы Canalys Николь Пенг. Apple, вероятно, ограничивает онлайн-заказы, чтобы не допустить их скупки для последующей перепродажи на сером рынке, когда магазины по всему миру закрыты, объяснила она.

Как отмечает агентство Reuters, ограничение вступило в силу после того, как компания объявила о временном закрытии своих магазинов вне Китая для предотвращения распространения коронавируса. Предположительно, это может быть связано со сбоями в цепочке поставок, а также с падением спроса на продукцию на фоне пандемии.

В феврале Тим Кук обратился в письме к инвесторам, предупредив, что поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за медленных темпов восстановления работы заводов в Китае. Сославшись на вспышку коронавируса, он сказал, что его компании вряд ли удастся выполнить свой первоначальный прогноз по выручке на II-й квартал года.