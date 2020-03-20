Британская организация безопасности дорожного движения IAM RoadSmart, исследовательский центр TRL и фонд Rees Jeffreys Road провели эксперимент и установили, что Apple CarPlay и Android Auto, используемые в движении, опаснее, чем легальная доза алкоголя у водителя (в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии это 80 мг на 100 мл крови) и даже чем каннабис.

Для проведения тестов ученые взяли симулятор настоящего автомобиля, Peugeot 3008, и сравнили увеличение времени реакции на условную «угрозу». Водитель во время управления автомобилем должен был как можно быстрее отреагировать на красную полоску, которая появлялась на экране — для этого нужно было дернуть за подрулевой переключатель.

За нормальный срок реакции была принята одна секунда. Исследование показало, что у водителей в нетрезвом виде время реакции уменьшилось на 12 процентов. У потребителей каннабиса реакция была на 21% медленнее, а во время набора сообщений - 35%. Телефонные звонки во время вождения замедляют реакцию на 46%, в то время как использование Andoird Auto и Apple CarPlay увеличило время реакции на 53 и 57% соответственно. Даже голосовое управление для обеих систем замедлило время реакции на 30 и 36 процентов.

Британцы назвали результаты исследования шокирующими: в среднем, на скорости около 100 км/ч тормозной путь водителя, отвлекающегося на управление сенсорными гаджетами, увеличивается на 5-6 корпусов автомобиля. Водители перфокусировали зрение, в среднем, на 16 секунд, то есть, проезжали около 700 метров не глядя на дорогу.