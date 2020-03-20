Новый MacBook Air попал на тесты редактору издания Six Colors Джейсону Снеллу. MacBook Air (2020) с 4-ядерным процессором Core i5 с тактовой частотой 1,1 ГГц оказался значительно быстрее, чем MacBook Air 2018-2019 годов.

В Geekbench 5 новая модель с Core i5 (Core i5-1030NG7) опережает прошлогоднюю на 33% и 63% в однопоточном и многопоточном режимах соответственно. Правда, базовая новинка оснащена CPU Core i3, который будет медленнее, но доплата за Core i5 составляет всего 100 долларов. А если учесть, что в новых процессорах используется GPU Iris Plus (G4 или G7), то и в этом аспекте новые MacBook Air могут быть намного быстрее. В частности, в тесте Unigine Valley Benchmark новый MacBook Air быстрее старого на 50-100%.

Джейсон также сравнил производительность в Geekbench 5 нового MacBook Air и iPad Pro 2018 года выпуска. Что примечательно, планшет выиграл у ноутбука как в одноядерном, так и в многоядерном тесте. Причём в многоядерной прогонке отрыв составил почти две тысячи баллов.