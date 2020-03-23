Аналитик Мин-Чи Куо рассказал подробности о камере флагманского 6,7-дюймового iPhone 12, который Apple должна выпустить во второй половине 2020 года. Согласно его данным, топовый из трёх iPhone получит функцию оптической стабилизации изображения со сдвигом датчика (Sensor-Shift).

По словам Куо, новая система оптической стабилизации будет «работать» во всех объективах основной камеры iPhone 12 Pro Max. В случае с актуальной линейкой смартфонов Apple, такая опция есть только в основном и телеобъективах. Однако если верить прогнозам Мин-Чи Куо, в будущем стабилизация появится и в широкоугольном объективе, у которого может появиться ночной режим. Это утверждение подтверждает более ранний отчет DigiTimes.

Кроме этого, сенсорная стабилизация изображения приведет к улучшению снимков, создаваемых с помощью прикрепляемых к iPhone объективов для съемки фото.

В отчете Куо отмечается, что более компактные модели iPhone получат поддержку сенсорной стабилизации изображения в 2021 году. В смартфонах линейки iPhone 12 эта особенность будет эксклюзивной для самой крупногабаритной и дорогой модели.