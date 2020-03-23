В прошлом году Apple отменила дальнейшую разработку беспроводной зарядной станции AirPower, прототип которой в итоге не дотянул до высоких стандартов компании. Но, как сообщает аналитик Джон Проссер, Apple снова взялась за работу над станцией. Правда, гарантии, что она доберется до коммерческого воплощения, все еще нет.

Источник подтвердил, что инженеры Apple переделывают зарядную катушку и меняют оригинальный внешний силиконовый материал AirPower на белую кожу, чтобы решить проблему рассеивания тепла.

Он также раскрыл причину, по которой Apple ранее заморозила проект AirPower. Дело в том, что оригинальные прототипы некорректно работали с умными часами Apple Watch. В связи с чем Apple решила отложить выпуск беспроводной зарядной станции.

Главным преимуществом AirPower называлась одновременная зарядка трёх устройств: iPhone, AirPods и Apple Watch. Для этого необходимо размещение множества катушек с плотной компоновкой, что вызывает помехи между ними, снижение эффективности зарядки и выделение избыточного тепла.

Впервые AirPower представили в сентябре 2017 года, после анонса iPhone X. Предполагалось, что зарядку выпустят к концу 2018 года, но этого так и не случилось.