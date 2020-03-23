Apple сняла ограничения на покупку на своём сайте смартфонов iPhone, планшетов iPad Pro и ноутбуков MacBook Air, введенные на прошлой неделе в связи с возможным дефицитом на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

В данный момент ограничения сняты во всем мире за исключением Китая, где все еще есть лимиты заказа на MacBook Air и новые iPad Pro.

По всей видимости, введенные ограничения были связаны с эпидемией коронавируса, из-за которой Apple ранее сокращала производство устройств в Китае и закрывала в стране свои магазины. На прошлой неделе китайские магазины компании были открыты, а производство смартфонов и других гаджетов Apple в Китае постепенно налаживается, но теперь компании пришлось закрыть магазины во всех других странах.

В то же время покупатели США и Европы сообщают, что купленные iPad Pro (2020) и MacBook Air (2020) обещают доставить лишь в начале апреля.