Apple сообщила, что расширяет глобальное представительство своего фирменного магазина приложений. Ожидается, что в этом году App Store станет доступен в 20 новых странах.

В список новых стран попали попали: Афганистан, Габон, Кот-д'Ивуар, Грузия, Мальдивские Острова, Сербия, Босния и Герцеговина, Камерун, Ирак, Косово, Ливия, Черногория, Марокко, Мозамбик, Мьянма, Науру, Руанда, Тонга, Замбия и Вануату.

«Сейчас App Store предоставляет вам возможность взаимодействовать с пользователями из 155 стран и регионов. Мы рады анонсировать, что в этом году география App Store расширится еще больше, получив поддержку в 20 новых странах. Это позволит вам увеличить свое присутствие на рынке и расширить бизнес в новых странах», – сказано в сообщении на сайте Apple для разработчиков.

Apple не объявила точных дат, когда магазины заработают в новых странах, однако призывает разработчиков принять новое лицензионное соглашение и обновить информацию о себе до 10 апреля.