Apple работает над телевизионной приставкой Apple TV 6, которая поступит в продажу в версиях на 64 и 128 ГБ встроенной памяти. Об этом сообщает ресурс The Verifier.

На данный момент приставка Apple TV доступна только в вариантах на 32 и 64 ГБ. По словам источника, расширение памяти пригодится в первую очередь для игр с фирменной платформы Apple Arcade.

Помимо этого новинка будет оснащена процессором Apple A11 или Apple A12. Ожидается, что внешне приставка практически не изменится, но обзаведётся новым пультом управления.

Помимо слухов о новой ТВ-приставке Apple, появилась информация касательно новых возможностей в предстоящей tvOS 14. В ней появится функция "Экранное время", знакомая пользователям iOS и macOS. Она позволяет отслеживать время использования устройства и приложений на нём. Кроме этого авторы издания уверяют, что Apple «прокачает» функцию родительского контроля. Так родители смогут блокировать отдельные фильмы, сериалы и шоу, которые не очень подходят для детского просмотра.

Выход новой Apple TV и tvOS 14 ожидается до конца 2020 года.