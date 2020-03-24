Apple выпустила обновления iOS 13.4 и iPadOS 13.4 для всех пользователей iPhone и iPad. Этому предшествовал релиз шести бета-версий, в том числе сборок Golden Master, максимально приближенных к официальным апдейтам.

В iOS 13.4 представлены новые стикеры Memoji, общий доступ к папкам iCloud Drive из приложения Файлы и поддержка функции CarKey, которая позволяет с помощью iPhone или Apple Watch дистанционно разблокировать двери и запускать двигатель в некоторых моделях автомобилей.

Одним из основных нововведений стала возможность поддержка единоразовой покупки приложений для iOS, iPadOS, macOS, watchOS и tvOS. Разработчики могли подготовиться к этой функции заранее, назначив один идентификатор пакета для приложений в xCode и сделав соответствующие настройки для универсальной покупки в App Store Connect.

Из ключевых особенностей iPadOS 13.4 можно выделить появление в iPad поддержки трекпада. Купертиновцы полностью переосмыслили существующие жесты, скорректировав их с учетом особенностей мобильной операционной системы и принципов управления планшетом.

Размер обновления ~900 МБ. Более подробно со списком изменений можно ознакомиться на сайте Apple.